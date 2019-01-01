الجزائر ... وداع شعبي و جنازة مليونية مهيبة للـ الفريق احمد قايد صالح

جهينة نيوز:

ووري جثمان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي،الذي وافته المنية يوم الإثنين إثر سكتة قلبية، الثرى بعد ظهر اليوم الاربعاء بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة, بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.

و نشرت وسائل إعلام جزائرية مشاهد مؤثرة من الجنازة حيث ظهر حراس الفريق أحمد قائد صالح يبكونه خلال التشييع, فيما أظهرت مشاهد بثتها قناة النهار الجزائرية أن الجزائر العاصمة غصت بالمشيعين في جنازة جماهيرية مهيبة وصفت بالمليونية.

فيما أظهرت مشاهد أخرى أن الكثير من المواطنيين الجزائريين الذين لم يستطيعوا الوصول الى الجزائر العاصمة تابعوا مشاهد التشييع عبر الشاشات في المقاهي و الساحات العامة.

هذا و أدى آلاف المواطنيين و العسكريين صلاة الغائب على روح الفقيد في مختلف المدن و القرى الجزائرية , فيما اقيمت له مواقف عزاء في الكثير من المناطق الجزائرية.