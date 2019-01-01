كيان العدو بصدد اقامة قبة حديدية لحماية مجرمي الحرب

جهينة نيوز:

قال وزير الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إسرائيل ستمنح جنودها قبة حديدية قضائية، في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن كيان الاحتلال الاسرائيلي سيمنح أو سيعمل على تحصين الجنود الإسرائيليين (من مجرمي الحرب) بقبة حديدية في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي قررت فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية محتملة داخل الأراضي الفلسطينية.

وأفادت الصحيفة بأن بينيت قد صرح على هامش عرض جوي لسلاح الطيران، اليوم، بأن بلاده ستقوم بحماية جنودها، متهما الجنائية الدولية بأنها مصنع لـ"معاداة السامية الحديثة".

وفي السياق نفسه، يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الأحد المقبل، لمناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيال فتح تحقيق في ارتكاب (إسرائيل) "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.