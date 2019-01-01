خلال زيارة غير معلنة .. اردوغان للتونسيين شامم ريحة دخان

جهينة نيوز:

ظهر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره التونسي قيس سعيد اثر زيارة غير معلنة، وهو يطالب المتواجدين بعدم التدخين عقب شمه رائحة دخان.

وقال أردوغان خلال المؤتمر الصحفي: "أشم رائحة دخان، يبدو أن هناك مدخنين بتونس، ولذلك أدعو الإخوة إلى التوقف عن التدخين".

و تدخل الرئيس التونسي قيس سعيد لينقذ الموقف قائلاً: "إن هذه الرائحة هي رائحة الغداء، أو رائحة زيت زيتون من منزل تونسي خالص، متمنيا للجميع شهية طيبة".

و سارعت مواقع اخبارية موالية لحركة الاخوان المسلمين العميلة الى تبرير تصرف اردوغان على انه بسبب كرهه للتدخين و الكحول علماً بأن تركيا من اكبر منتجي الخمر و الدخان في المنطقة فيما انتقد ناشطون تصرف اردوغان.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، زار تونس، للقاء نظيره قيس سعيد، وذلك بصحبة وفد يضم وزير الدفاع والخارجية ومدير المخابرات.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن أردوغان وصل إلى البلاد، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، للقاء الرئيس قيس سعيد.

وكانت ليبيا هي محور زيارة أردوغان إلى تونس.