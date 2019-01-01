الامن الايراني يضبط اسلحة امريكية في وسط البلاد

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الإيرانية عن ضبط 126 قطعة سلاح أمريكية الصنع، استخدمت في أعمال الشغب في مدينة أصفهان وسط إيران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المدعي العام في مدينة أصفهان علي أصفهاني، قوله إن "الأسلحة تضم بنادق كلاشينكوف ومسدسات و900 طلقة تستخدم في أعمال الشغب دخلت إيران من الحدود الغربية وتم توقيفها في محافظة اصفهان".

وأضاف أنه تم اعتقال 5 أشخاص، يتهمون بإدخال الأسلحة، وتم تحويلهم إلى السلطات القضائية.

وأشار أصفهاني إلى أنه "تظهر على غالبية المسدسات علامة USA وهي صناعة أمريكية تستخدم في عمليات أمنية قد تكون إرهابية".

و في سياق آخر افادت وكالة "فارس" مساء اليوم الأربعاء عن تفكيك خلية إرهابية من 13 عنصرا تابعة لزمرة ما يسمى بـ "حركة النضال العربي" ضالعين بقتل المتظاهرين في الاضطرابات الأخيرة في محافظة خوزستان.

واعترف عناصر الخلية بتلقيهم أوامر من جهات خارجية للقيام بأعمال شغب وتخريب وقطع الطرق وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي.

ويأتي الكشف عن حمولة الأسلحة تزامنا مع دعوات للتظاهر يوم غد الخميس.