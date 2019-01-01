قوات الاحتلال التركي تسحب إرهابيين من التنظيمات التابعة لها في ريف الحسكة تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا

جهينة نيوز:

في إطار دور النظام التركي بدعم الإرهاب في دول المنطقة ومن بينها سورية وليبيا قامت قوات الاحتلال التركي بسحب مجموعات من التنظيمات الإرهابية التابعة لها من ريف الحسكة الشمالي تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

و ذكرت مصادر أهلية قولها إن قوات الاحتلال التركي تواصل سحب مجموعات من مرتزقتها في مدينة رأس العين ومحيطها بريف الحسكة الشمالي بمعدل ما يقارب 60 إرهابيا من كل مجموعة إرهابية مرجحة أن يتم إرسال المجموعات الإرهابية إلى ليبيا عبر الأراضي التركية لزجهم في المعارك التي تجري هناك.

ونقلت قوات الاحتلال التركي أمس نحو 100 إرهابي من تنظيم “جيش الإسلام” من مناطق انتشارها في ريف الحسكة الشمالي لزجهم في المعارك بريف إدلب الجنوبي الشرقي في محاولة لدعم التنظيمات الإرهابية المنهارة أمام الجيش العربي السوري.

وفي افادت سانا إلى أن مروحيتين تابعتين لـ “التحالف الأمريكي” هبطتا في مطار خراب الجير غير الشرعي بريف المالكية قرب الحدود العراقية وقامتا بسحب ضباط أمريكيين باتجاه شمال العراق.

ومنذ بدء العدوان التركي على الأراضي السورية نقلت قوات الاحتلال الأمريكي المئات من جنودها وعتادها الحربي من مناطق عدة في سورية إلى العراق عبر ممرات ومطارات غير شرعية.

وعلى الصعيد الإنساني توالت حالات وفاة قاطنين في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي ولا سيما بين الأطفال حيث لفتت مصادر محلية إلى وفاة طفل جراء البرد ونقص الرعاية الصحية في المخيم مشيرة الى التدهور المستمر لأوضاع القاطنين في المخيم والنقص الحاد في المياه والمواد الغذائية والظروف غير الصحية التي أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.