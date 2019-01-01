ضبط كمية كبيرة من المخدرات في جنوب شرق ايران

جهينة نيوز:

أعلن قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان /جنوب شرق ايران/ العميد محمد قنبري عن ضبط 1399 كيلوغراما من المخدرات في قضاء ايرانشهر.

وقال قنبري، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء، ان المنتسبين في شرطة مكافحة المخدرات في ايرانشهر اطلعوا على عملية شحن كبيرة للمخدرات على متن شاحنة من طراز تويوتا كانت تسیر باتجاه المدينة من قضاء خاش في محافظة سيستان وبلوشستان وفق نشاط استخباري.

ولفت الى ان كوادر مكافحة المخدرات استطاعت، الليلة الماضية، رصد سيارة للمهربين في طريق خاش - ايرانشهر ومراقبتها.

واشار الى ان كمينا وضع للمهربين حيث نجح رجال الشرطة في فرض طوق عليهم فيما حاول المهربون الفرار بإطلاق النار ماأسفر عن وقوع اشتباك أدى الى مقتل أحد المهربين وهروب اثنين آخرين.

وأكد قنبري ان قوات الشرطة لن تدخر جهدا في مكافحة تهريب المخدرات والمهربين في جميع ارجاء البلاد.

وكالة انباء فارس