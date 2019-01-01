سقوط جرحى اثر سلسلة تفجيرات ارهابية في العراق

جهينة نيوز:

ثلاث تفجيرات ارهابية هزت العاصمة العراقية بغداد مما اسفر عن سقوط 9 جرحى و ذلك بحسب ما ذكرت وسائل اعلام عراقية.

و افاد مصدر امني عراقي، اليوم الاربعاء، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.

وقال المصدر ، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت ضمن منطقة الامين ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

و كذلك ذكر مصدر امني ان" دراجة نارية انفجرت ، مساء اليوم الاربعاء، بالقرب من ملعب شعبي لكرة القدم في مدينة الصدر".

و في منطقة المعالف ذكر مصدر امني ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

السومرية نيوز – وكالات