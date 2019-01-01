إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية

جهينة نيوز:

ألغت وزارة المالية الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية على أن تقتصر على تحصيل نسبة رسوم العبور 10 بالمئة المفروضة سابقا بموجب قرار وزارة النقل عام 2018.

وطلبت الوزارة في كتابٍ لها موجه إلى مديرية الجمارك العامة أن تقوم مديرية المعلوماتية في الجمارك بشطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية بما فيها رسم فارق سعر المازوت وأجور القبان والعتالة وبدل استخدام السكنر وغيرها مما هو مؤتمت لديها من رسوم وبدلات والاقتصار على أتمتة نسبة رسوم العبور 10 بالمئة المفروضة بموجب قرار وزارة النقل رقم 1010 لعام 2018 باعتبار أن كل البدلات مشمولة بالنسبة المفروضة فيه.

يذكر أن وفدا من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والسيارات الشاحنة الأردنية زار سورية منذ عدة أيام وبحث في عدة اجتماعات مع المعنيين في سورية سبل تذليل العقبات التي تواجه انسياب البضائع وحركة النقل والترانزيت بين البلدين والعمل على تسهيل حركة التجارة البينية.