طرد السفير الفرنسي من جنازة رئيس الأركان الجزائري السابق

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام أن مشيعين جزائريين طردوا اليوم السفير الفرنسي في الجزائر كزافييه دريانكورت من مراسم جنازة رئيس الأركان السابق للجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

وأظهر شريط فيديو التقط من أمام الشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب في العاصمة الجزائرية آلاف المحتجين وهم يطالبون السفير الفرنسي بمغادرة المكان بعدما أتى للمشاركة في الجنازة.

وأمام الضغط الجماهيري العارم اضطر موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط غضب شعبي وترديد هتافات مناهضة للسياسة الفرنسية.

وكان الفريق صالح توفي أمس الأول عن عمر ناهز 80 عاماً إثر سكتة قلبية ألمت به.