حمص: تأهيل 8 صالات جديدة للسورية للتجارة وطرح الأسماك بأسعار منافسة

جهينة نيوز:

وفي تصريح لسانا أشار عماد ندور مدير فرع السورية للتجارة بحمص إلى أنه تم طرح مادة السمك الطازج المنظف نوع الكرب والمشط مصدرهما المؤسسة العامة للثروة السمكية وبسعر 1250 ليرة سورية للكيلو الواحد بأسعار منافسة تقل عن السوق بأكثر من 500 ليرة للكيلو.

وبين ندور أن طرح السمك في مراكزنا جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين على مادة اللحوم والتي حققت مبيعات كبيرة بلغت خلال شهر واحد أكثر من خمسة عشر مليون ليرة سورية لافتاً إلى أن اللحوم تخضع لمراقبة وإشراف صحي من قبل لجنة مؤلفة من أطباء بيطريين مختصين.

وأكد ندور أن كل المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة في جميع الصالات وتتم معالجة الشكاوى المقدمة من المواطنين المتعلقة بوفرة وجودة المواد بشكل فوري مشيراً إلى توفر مادة السكر المستورد بسعر 300 ليرة للمستهلك وسكر محلي نظيف وجيد من إنتاج معمل السكر وبسعر275 ليرة سورية للكيلو فيما بلغ عدد السلال الغذائية المباعة حتى الآن 1200 سلة تباع على دفتر العائلة بمعدل سلة واحدة كل شهر.

وحول خطة التوسع في افتتاح مراكز وصالات بيع جديدة لفت ندور إلى أنه مع بداية العام الجديد سيتم افتتاح ثماني صالات جديدة بعد الانتهاء من تأهيلها وترميمها بمدة زمنية قياسية ثلاث منها بمنطقة الحولة وصالة بتلبيسة وصالة بالرستن وأخرى في القصير مبيناً أن الأسعار في الصالات ماتزال أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى ثلاثين بالمئة وجميع المواد متوافرة والإقبال كبير على الصالات مشيراً إلى أن المبيعات بلغت خلال أحد عشر شهراً ثلاثة عشر مليار ليرة.