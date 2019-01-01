استعداداً للمنخفض الجوي القادم.. تشكيل ورشة طوارئ في محافظة دمشق

جهينة نيوز:

اكد المهندس عماد العلي المشرف العام لمجمع الخدمات والمرافق في محافظة دمشق أنه وبتوجيه من محافظ دمشق المهندس عادل العلبي تم تشكيل ورشة للطوارئ استعداداً للمنخفض الجوي الذي تتعرض له المنطقة .

وبين العلي نقلا عن المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق ان الورشة مؤلفة من المديريات الخدمية التالية: دوائر الخدمات، النظافة، الصيانة، هندسة المرور، الحدائق، المركبات، الإنارة والكهرباء.

واوضح العلي ان مهمة الورشة الاستنفار على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ قد يحدث في المدينة جراء الأحوال الجوية السائدة.

وتم تخصيص الرقم التالي للابلاغ عن أي حالة طوارئ

0112195481.