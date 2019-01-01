مديرو شركات الحوالات المالية الداخلية على طاولة مصرف سورية المركزي!

جهينة نيوز

اجتمع النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد حمرة مع مديري شركات الحوالات المالية الداخلية بحضور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال الاجتماع أمس حسب صحيفة الثورة تم استعراض المخالفات التي ارتكبها عدد من شركات الحوالات والتي انتهت إلى إغلاق عدد من فروعها، مع التأكيد لشركات الحوالات على ضرورة تعزيز إجراءات الضبط والرقابة الداخلية والتحقق من التزام موظفيهم بالقوانين والأنظمة النافذة لتجنب تعرضهم للعقوبات والجزاءات.

كما تم مناقشة آلية توفيق أوضاعهم وزيادة رؤوس الأموال وفق متطلبات القانون 15 لعام 2019.

الاجتماع انتهى إلى عرض المصرف المركزي إمكانية تقديم كافة أشكال التدريب والمساعدة الفنية التي تحتاجها شركات الحوالات للارتقاء بعملها وتجاوز تحديات المرحلة الحالية.