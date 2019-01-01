أحمد بدير يوضح أسباب ابتعاده عن المسرح

جهينة نيوز:

أوضح الفنان المصري أحمد بدير أسباب ابتعاده عن المسرح وعدم مشاركته حتى الآن ضمن الأعمال المسرحية كباقي زملائه المصريين في موسم الرياض الذي تقيمه السعودية

وقال بدير في لقاء صحفي إنه لم يجد حتى الآن النص الجيد الذي سيقوم بتأديته، مبينا أنه في حال وجد العمل الجيد فلن يتأخر عن المشاركة كباقي زملائه.

وأوضح الفنان الذي كان له صولات وجولات في المسرح الكوميدي خلال سنوات عمره، أن آخر عمل مسرحي قدمه كان “فرصة سعيدة” ومن قبلها مسرحية “غيبوبة”.

وعن أعماله السينمائية، أبان بدير:”أشارك في فيلم دفع رباعي، هو عمل شبابي بطولة مجموعة من الشباب، وأنا معهم كضيف شرف، ومن المقرر طرحه في كانون الثاني المقبل”.