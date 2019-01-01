فرع مرور دمشق جهز الملح لرشه على الثلج في حال تساقطه

جهينة نيوز:

أوضح رئيس فرع مرور دمشق العقيد عبد الجواد العوض في تصريح إذاعي التجهيزات التي اتخذها فرع المرور في حال ساءت الأحوال الجوية

وقال العقيد العوض أن تم تجهيز مادة الملح لرشها على الطرقات أثناء تساقط الثلوج ولمنع تشكل الجليد وخاصة في الأجزاء الخطرة من الطرقات كالمنعطفات الحادة والأجزاء التي لا تطالها أشعة الشمس

كما تم تجهيز المعدات والآليات اللازمة التي تستخدم في فتح الطرقات وإزالة أي عائق على الطريق إضافة إلى استنفار الفرع على مدى 24 ساعة على كافة الطرقات الدولية والفرعية

ووجه نصيحة للسائقين بأخذ الحيطة والحذر وتفقد المركبات بشكل جيد من جميع النواحي الفنية وخاصة المكابح والأنوار والالتزام بقانون السير والقيادة بالسرعة المحددة على الطرقات

شام إف إم