ليدي غاغا لا تذكر آخر مرة استحمت فيها.. ماذا يحصل؟

جهينة نيوز:

قالت المغنية الأمريكية ليدي غاغا إنها لا تستطيع أن تتذكر آخر مرة استحمت فيها، أو آخر مرة كانت فيها «نظيفة»، وذلك في تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وذكرت غاغا، البالغة من العمر 33 عاماً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها لا تستطيع أن تتذكر آخر مرة استحمت فيها، وذلك بالتزامن مع استعدادها لإطلاق ألبومها الغنائي السادس الذي من المتوقع صدوره عام 2020

وكتبت المغنية الأمريكية عبر «تويتر» سؤالاً من مساعدتها وردها على ذلك، حيث غردت: «مساعدتي: متى كانت آخر مرة استحممت فيها؟»، وردت ليدي غاغا «أنا: لا أتذكر».

وجاءت هذه التغريدة تحت هاشتاج «إل جي 6» في إشارة إلى ألبومها الذي يعني «ليدي غاغا 6».

واعتبر البعض من متابعي ليدي غاغا أنها تعني بهذه التغريدة أنها مشغولة للغاية خلال الفترة السابقة في الإعداد لألبومها الجديد، في حين تناول كثيرون من المتابعين هذه التغريدة من باب المزاح لا أكثر