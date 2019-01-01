انعقاد اللجنة الحكومية الروسية السورية برئاسة الوزير المعلم في موسكو وتوقيع وثيقة تبادل المعلومات الجمركية

جهينة نيوز:

عقدت اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم ونائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف اجتماعا اليوم الأربعاء في موسكو.

ووقع بوريسوف والمعلم بعد اللقاء المغلق، بروتوكول اجتماع اللجنة.

كما وقع نائب رئيس مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسي، فلاديمير إيفين، مع المعلم، وثيقة تبادل المعلومات الجمركية.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" من موقع اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السورية من العاصمة موسكو، بأنه تم إعلان الآتي قبل توقيع الوثيقة: "توقيع اتفاقية بين مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية والإدارة العامة للجمارك السورية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات، والمساعدة المتبادلة في إطار نظام موحد لتفضيلات التعريفات للمجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية".

ويعقد اجتماع آخر للجنة التعاون التجاري -الاقتصادي والعلمي- التقني بشكل مفتوح، دون مشاركة نواب رؤساء الوزراء.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، قام في الأسبوع الماضي، بزيارة عمل إلى دمشق، اجتمع خلالها مع القيادة السورية.