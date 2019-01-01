جورجيا توفولو: "سوشيال ميديا" أنقذتني من "السجن" بالمالديف

جهينة نيوز:

أكدت النجمة الإنجليزية جورجيا توفولو امتنانها لمتابعيها على سوشيال ميديا معتبرة أنه لولاهم لما أُطلق سراحها من مركز للاحتجاز بالمالديف حيث كانت تنوي قضاء إجازتها.

ونشرت توفولو، 25 عاماً، عبر حسابها على إنستغرام، صورة لها بعد إخلاء سبيلها، إثر احتجازها بالمالديف 9 ساعات، لضرر أصاب جواز سفرها.

وقالت "أشكر كل من ساعدني، لو لم أتمكن من نشر قصتي على سوشيال ميديا كنت سأبقى عالقة في مركز الاحتجاز بالمطار مع جواز سفري، كانت تجربة مفزعة ومريرة، لكن نعمة مليوني متابع لحساباتي على التواصل الاجتماعي حالت دون استمرار الاحتجاز، إذ بفضلهم استمع لقصتي العالم بأسره".

وتساءلت: لا أدري ما سيكون مصير فتاة غيري لا تحظى بهذا العدد من المتابعين، مطالبة متابعيها بضرورة فحص جوازاتهم قبل السفر، حيث لم تدرك أن هناك صفحتين مفقودتين من جواز سفرها، ما سبب لها كل هذه المتاعب.