حسم 25% على الأسعار والأجور في فنادق وزارة السياحة خلال الموسم الشتوي

جهينة نيوز:

طلبت وزارة السياحة من إدارات الفنادق العائدة بملكيتها لها (داماروز، شهبا حلب، شيراتون دمشق) بمنح حسم 25% على أسعار وأجور الإقامة للمواطنين السوريين لمدة شهرين.

وأوضح المهندس بسام بارسيك معاون وزير السياحة إن الهدف من هذا الإجراء هو محاولة لتحريك الأسواق السياحية وتشجيع السياحة الداخلية، وتحقيق نسب إشغال أعلى في الفنادق، خاصة وأننا في الموسم الشتوي حالياً وبذلك يكون النشاط السياحي في أخفض مستوى له قياساً بباقي المواسم وخاصة الموسم الصيفي.

وأكد أن الأسعار بطبيعتها في الموسم الشتوي تكون أقل وبالتالي التخفيض سيكون مشجعاً، وسيساهم في خلق منافسة حقيقية مع باقي منشآت الإقامة للقطاع الخاص، الأمر الذي يتيح فرصة أكبر للزبائن للاختيار الأفضل.

وبلغت قيمة أرباح فنادق وزارة السياحة الثلاثة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 2.3 مليار ليرة بزيادة عن العام الماضي لنفس الفترة بمقدار 337 مليون ليرة وما نسبته 18%، وقد تم رفد الخزينة العامة للدولة بمبلغ 650 مليون ليرة كدفعة من الأرباح الصافية المحققة للفنادق، وتشير التوقعات إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام ستشهد ارتفاعاً جديداً في رقم الأعمال والأرباح بالنظر إلى التحسن الملحوظ الذي شهده النشاط السياحي هذا العام قياساً بالأعوام السابقة لجهة حركة القدوم السياحي ولجهة زيادة عدد الاستثمارات السياحية الجديدة التي دخلت في الخدمة وتلك التي تم إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد في مختلف المحافظات.