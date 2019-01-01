الهواتف الذكية الأكثر خطرا على الصحة وعلى رأس القائمة!؟

الأربعاء, 25 كانون الأول 2019 الساعة 11:36 | منوعات, صحة

الهواتف الذكية الأكثر خطرا على الصحة وعلى رأس القائمة!؟

جهينة نيوز:

تتجاوز بعض الهواتف الذكية المستويات الآمنة من الإشعاع الكهرومغناطيسي على الصحة. تحتوي هذه القائمة على هواتف من شركات رائدة.

وتؤكد مجلة "Gizchina" أن "iPhone 7 Plus" و"8" و"XR" و"Samsung Galaxy S8" و"S9" و"S10" يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة أصحابها.

لذا، وفقًا للخبراء فإن إشعاع "iPhone 8" يتجاوز المستوى الآمن بمقدار خمس مرات، و "Samsung Galaxy S8" بثلاث.

ويعتقد المحامون أنه ينبغي للمصنعين تغطية تكاليف علاج ضحايا الإشعاع. ومع ذلك، فإن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية واثقة من أن هذه الهواتف آمنة: "تشير الاختبارات التي أجريت إلى أن هذه الهواتف آمنة".


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