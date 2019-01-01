تغذية الصرافات مستمرة طيلة أيام العطلة

جهينة نيوز:

أعلن المصرفان العقاري والتجاري السوري في بيانين لهما استمرارهما بتغذية الصرافات الجدارية والتابعة لفروعهما بكل المحافظات ووجودها بالخدمة خلال أيام العطلة بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأوضح التجاري السوري أن الفرق المكلفة في الفروع ستعيد تغذية الصرافات وتتابع عملها خلال العطلة، لافتاً إلى قيام مديريتي الشؤون التقنية والدفع الإلكتروني في المصرف بتكليف مناوبين لمتابعة عمل الصرافات، وكذلك تكليف مديري الفروع وعلى مسؤوليتهم المباشرة متابعة تغذية الصرافات والتأكد من تغذيتها وعدم خروجها عن الخدمة طيلة أيام العطلة.

وبين المصرف أن الفروع المناوبة بالمحافظات ستواصل استقبال إيداعات الدفعات النقدية لحسابات القطاع العام من قبل المعتمدين (من العاملين أو أمناء الصناديق المبلغ عن أسمائهم بكتب رسمية للفرع صاحب الحساب) بدون عمولة, مشيراً إلى أنه سيتم تحديد مدة فتح الصندوق من الساعة 30ر9 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً على أن يغلق الصندوق الساعة 30ر12 ظهراً ليتم الجرد أصولاً.

بدوره أكد المصرف العقاري أن كل فروعه تتابع عمل الصرافات بشكل يومي وتغذيتها وتشغيلها بالشكل الأمثل طيلة أيام عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأشار في بيانه أن دوائر التقانة والمهندسين المشرفين وعمال التغذية في جميع صالات العقاري جاهزون لضمان تغذية الصرافات يومياً ووجودها بالخدمة