أبراج الأربعاء 25 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود 25/12: عنده عاطفة وهدوء وتضحية ويحب المساعدة، رومانسي، يعشق الأحلام، وفاء، إخلاص إنسانية، رقة، حنان، عنده حركة ديناميكية، ثقة عشق للحرية، يسيطر وصاحب حضور لافت، عام الـ 2020 تأخذ فيه جهة ثانية لان فيها نجاح وتعطيك من جهة ، يضيق عليك الخناق وتحاصرك بعض التحديات، تقول أنك لست وحدك لذلك تأتي الضغوطات من جهة، تكتشف إخفاء بعض الأمور من جهة ، تستفسر عن أمر يثير استغرابك، تلاحظ حل في منتصف العام، تتعاطى بروية ودبلوماسية وتتغاضى عن بعض الأخطاء، معلومات وأخبار جديدة، تجد حل للمغالطات والمخالفات

الحمل: تبدأ يومك بالحماسة والرضا وتزداد حماستك خاصة أنه يحمل لك مفاجآت سارة، أمور تتعلق بإجراءات إدارية أو قانونية، كن حذرا بانتقال القمر للجدي لمنزل العمل لديك يحصل تبديل بمؤسسة تعمل لديها، إجراءات قانونية، توقع التغيير عندك

الثور: انتبه لصحتك لا تعاكس الاقدار: عليك أن تخوض غمار مشروع جديد وتشعر بفائض حيوية، انطلاقة جديدة وتكون في الطليعة أمام منصب جديد، تنال ترقية أو تقدير بانتقال القمر للجدي، قبلها تكون مزحوما، امور مالية أو استحقاقات

الجوزاء: قد يطلب منك رفع معنوياتك، تخفف وتيرة المغامرات، توقع على عقد، شراكة عاطفية أو عملية، تحتاج لهدوء وتسوية مع مقرب، بانتقال القمر للجدي تكثر متطلبات الآخرين حولك، سهام ترشق حولك من كل صوب، فاتورتك عالية أو تغيير يحصل لديك

السرطان: كن متحفظا لا تأخذ أي قرار، لا تصغي لحدسك الباطني، حاول أن تشعر بالثقة، تطلب مساعدة، تغييرات على صعيد حياتك الشخصية، بانتقال القمر للجدي تهتم بأمورك الثقافية والشخصية، حضر نفسك لقرار مصيري يدخلك بالاتجاه الصحيح

الأسد: تراهن على انعطاف نحو فترة مميزة وأحداث كثيرة، معطيات وتسعى لاستقرار أكثر بحياتك الشخصية، ويحتاجك أحد المقربون أو الأولاد، أو تحقق انجاز وتشعر بالهناء والاستقرار، وبانتقال القمر للجدي تحتاج للحكمة والصبر والروية، فترة دقيقة جدا وقد تحجب عنك الأمل

العذراء: توقع ضرورة محاصرة بعض المشاكل المتعلقة بالمعلومات التي تحصل عليها وتزعجك، راهن على الحظ، مضايقات وتحقيقات، مشاريع جامدة الضوء يصبح أخضر وأفضل وتتركز عليك الأنظار مساء وغدان الحظ عندك وتغير مكان إقامتك ومغامرة عاطفية في الأفق

الميزان: تقدم على إجراءات مفيدة وتستفيد من بعض التطورات وتضع أسس لمشروع يتعلق بوضع ع حركة جيران وأخوة وأخوات ، ترتاح من بعض التشنجات كن حذر بانتقال القمر للجدي، لا تقدم على أي تغيير، تضطرك الأوضاع لحل حاسم

العقرب: قد تتعثر الخطى لكن بانتقال القمر للجدي بيت مالكن مفاجأة على صعيد عائلي وشخصي ، تنقلب الأوضاع فجأة دون سابق إنذار ، تغيير وسفر، أمور مالية ببحر النهار، يتطلب الهدوء حتى تدخل بمواضيع المال ويجب أن تتروى قليلا، صرف أو هدايا

القوس: استفد من هذا اليوم، تبادر لمشروع وتقطف ثمار جهود سابقة بنجاح التحديات، تحمل عودة عن قرار أو رفض لاقتراح لك، يخف الغط وتزول الإشكاليات، القمر ببرجك وتجد الحلول رويدا رويدا شرط أن تحافظ على هدوءك بانتقال القمر للمال في الجدي، تطرح أسئلة حول معنى الإخلاص والمبادئ التي تربيت عليها، لا تخشى من بعض الالتزامات المالية، مصارحة مساء تطلب مال أو تدفع

الجدي: قد يحمل لك استفزاز أو مواجهة، لا تفشي سرك أو تعطي ثقة لاحد، تطرأ تغييرات لو صغيرة، تسهيل مهمة مهنية، تصلح وضع وتقلب صفحة جديدة مساء

الدلو: تخذلك أحداث أو مواقف وقد تلتقي بشخص يثير اهتمامك، تلاحق أمور، تشعر بميل خارق نحو الاصدقاء، تهتم بحل المشاكل ، تحصل على تغيير، مساء تبحث عن التناغم والتوافق بعيدا عن التحديات والمنافسة،

الحوت: يحمل لك انعطاف جيد، تتوسع اتصالاتك، ضرر بالمعلومات، تلتمس توتر وتضطر لتقديم بعض التنازلات، تجد حلول للحب واللقاء والتسوية المهنية، تتحسن الأمور مساء وغدا بالعزائم والدعوات وتتصلح الأمور العالقة، تحقق أمل وتحضر لمشروع مشترك مع الأصدقاء