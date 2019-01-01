من محور ابو الظهور .. الجيش يحرر قريتين بريف إدلب من الارهابيين

جهينة نيوز:

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية في ريف إدلب الشرقي ضد تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وحلفائه، وأحرز تقدما جديدا على محور أبو الضهور، فيما أسقطت المضادات الجوية في حماة طائرة مسيرة جديدة للإرهابيين.

وأفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز أن الجيش بسط سيطرته، اليوم الثلاثاء، على قرية حلبان ومغارة ميرزا جنوب غرب بلدة أبو الضهور.

و في سياق آخر ذكرت سانا أن المضادات الأرضية التابعة للجيش أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه ريف حماة، حيث تم إسقاطها في سماء ناحية جب رملة.

وكان الجيش أسقط في وقت سابق من اليوم طائرة مسيرة محملة بعدد من القنابل فوق مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي.