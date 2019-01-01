قلادة نادرة لأم كلثوم تُعرض الآن بمتحف اللوفر أبوظبي

جهينة نيوز:

يعرض متحف اللوفر أبوظبي، في أحدث معارضه بعنوان "10 آلاف عام من الرفاهية"، والذي افتتح بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول، الزوار قلادة نادرة من اللؤلؤ الطبيعي تعود إلى "كوكب الشرق" أم كلثوم، وهي من مجموعة متحف زايد الوطني.

وأوضحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن القلادة صنعت في عام 1880 بالهند، في وقت كان الخليج العربي هو المورد الرئيسي للؤلؤ إلى العالم، و تتكون من ألف و888 حبة لؤلؤ طبيعية في 9 صفوف، وتزينها زخرفة إطارية باللونين الأخضر والأحمر، وتشبه في تصميمها القلادة الهندية التقليدية، والمعروفة باسم"ساتلادا".

وأهدى مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أم كلثوم هذه القلادة خلال زيارتها التاريخية إلى أبوظبي في عام 1971، حين دُعيت لإحياء حفلات غنائية. وأقامت أم كلثوم خلال زيارتها حفلتين غنائيتين، في 28 و 30 من نوفمبر/تشرين الثاني، وتزينت بالقلادة في حفلتها الثانية .

وتمثل القلادة رمزاً للجمال، فهي تجسد أهمية اللؤلؤ الخليجي وتؤكد هذه الهدية الرمزية على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الطويل وخبرتها في تجارة اللؤلؤ، بحسب ما ذكرته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي .