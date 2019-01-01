طهران: مستعدون لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها

الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019 الساعة 22:41 | سياسة, عالمي

طهران: مستعدون لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها

جهينة نيوز:

قال علي أكبر ولايتي مستشار مرشد الثورة الإيرانية، إن بلاده مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها، إذا تقدمت الحكومة السورية بمثل هذا الطلب.

وأشار ولايتي، في حديث لقناة RT العربية، إلى أن الولايات المتحدة تسرق النفط السوري، وأن الرئيس دونالد ترامب يقوم بذلك ضد إرادة الشعب السوري، ولذا فهو "لص دولي".

وأضاف: "نأمل في أن ترفع في المستقبل القريب، سيطرة الأمريكان غير الشرعية على عدد من المناطق السورية، وأن يرد السوريون ويضعوا حدا لهذه السيطرة".

وتابع: "نحن مستعدون، ووفقا لإمكانياتنا، لتقديم المساعدة بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا استجابة لطلب السلطات السورية".

RT


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