مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدة ضحاياها مدنيون يمنيون وأفارقة

الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019 الساعة 21:00 | سياسة, عربي

مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدة ضحاياها مدنيون يمنيون وأفارقة

جهينة نيوز:

ارتكبت قوات العدوان السعودي اليوم مجزرة جديدة في محافظة صعدة شمال اليمن خلفت ضحايا يمنيين وأفارقة.

وذكر موقع “المسيرة نت” أن قوات العدوان السعودي استهدفت بقصف صاروخي ومدفعي سوق الرقو الشعبية بمديرية منبه الحدودية في المحافظة ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين يمنيين واثنين من المهاجرين الأفارقة وإصابة قرابة 15 من المهاجرين في حصيلة غير نهائية.

وكان طفل يمني استشهد وأصيب آخر في وقت سابق اليوم إثر قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف محافظة الجوف فيما استشهد يمني وأصيب آخر أمس بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة.


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