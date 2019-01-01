مجلس النواب العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات

جهينة نيوز:

وافق مجلس النواب العراقي اليوم على قانون جديد للانتخابات التشريعية في البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر نيابي عراقي قوله إن البرلمان صوت في جلسته ال24 من الفصل التشريعي الأول على قانون انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المصدر أن القانون يشمل 50 مادة تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل مشيرا إلى إلغاء بعض الفقرات أثناء التصويت.

إلى ذلك رحبت أوساط سياسية ونيابية عراقية بإقرار مجلس النواب القانون الجديد للانتخابات البرلمانية.

وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الغزي لمراسلة سانا في بغداد على هامش مؤتمر صحفي للجنته في مقر البرلمان العراقي “إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد يمثل استجابة لمطالب المتظاهرين بأن تكون هناك دوائر متعددة في كل محافظة حسب نظام التصويت الفردي” في حين بينت النائب عن “ائتلاف النصر” ندى شاكر جودت أن القانون الجديد يحقق جميع مطالب المتظاهرين.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بأغلبيته المطلقة على القانون الجديد بحضور 185 نائباً من 329 نائبا.

يذكر أن خلافا بين الكتل النيابية كان يتمحور حول المادتين 15 و16 اللتين تتعلقان بتوزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعددها وكيفية احتساب أصوات الناخبين وآليات الفوز والخسارة.