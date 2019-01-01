الحريري: لن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل و لم اسم الرئيس المكلف

جهينة نيوز:

قال سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية السابق إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل، ولن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل".

وأضاف الحريري "لا يمكن ان أعمل مع من يهاجمني على الدوام وبيربحني جميلة"، بحسب ما نقلت شبكة "إم تي في" اللبنانية.

وتابع "لم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها".

واستكمل متحدثا عن باسيل، ""يروح يدبّر حالو، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية".

وأضاف الحريري "الرئيس نبيه بري يعلم أنني لا ألعب بالنار إنما تعوّدت على إطفائها ولست نادما على الإطلاق".

و رغم ان كل الكتل السياسية في لبنان تقول ان الفاسد لا دين له شد الحريري عصب الطائفية في محاولة لتأجيج الشارع او لحماية الفاسدين قائلاً "لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد ولم أسمّ الرئيس المكلّف ولا تغطية له ولا ثقة إذا اقتضى الأمر".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، وعد بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، معربا عن اعتقاده بأن تحظى حكومة كهذه بدعم أمريكي.