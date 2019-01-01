بسلاح مناسب .. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في نجران

الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019 الساعة 19:46 | سياسة, عربي

بسلاح مناسب .. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في نجران

جهينة نيوز:

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي في محور نجران.

وأكد مصدر عسكري يمني ان الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت بعون الله من استهداف طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان بسلاح مناسب في مربع الشبكة في نجران وأصابها بشكل مباشر وأدى لإسقاطها.

الجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط ( 6 ) طائرات تجسسسية لقوى العدوان منذ بداية شهر ديسمبر الجاري حيث تم إسقاط طائرتين قبالة جيزان وعسير في الرابع من ديسمبر، وتم إسقاط طائرة شرق جحفان في جيزان في الـ8 من ديسمبر ، وإسقاط طائرة أخرى شرق جبل العلم في جيزان.

وفي الـ 10 من ديسمبر تم إسقاط طائرة في منطقة الكسارة قبالة نجران، وفي اليوم التالي تم إسقاط طائرة تجسسية في مربع الصوح قبالة نجران.

موقع انصار الله


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