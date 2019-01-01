بوتين: لن نرضى بالتعادل مع الغرب في نوعية الأسلحة

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية يجب أن تتفوق على مثيلاتها الغربية من حيث النوعية، مضيفا أن "التعادل لا يمكن أن يرضينا".

وقال بوتين خلال اجتماع موسع بوزارة الدفاع في موسكو اليوم الثلاثاء: "إذا أردنا أن ننتصر، فيجب أن تكون معداتنا أفضل من النماذج العالمية. هذه ليست لعبة شطرنج، حتى يمكن أن نرضى بالتعادل. الأمر يتعلق بالنظام العسكري للدولة".

وذكر الرئيس الروسي أن المنظومة الصاروخية فرط الصوتية "أفانغارد" بدأت تدخل في تسليح القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية وطورنا وسائل الاتصال، مضيفا أن "قواتنا النووية والأسطول البحري أظهرت قدراتها المتنامية خلال التدريبات".

وأكد بوتين ضرورة "مواصلة تطوير الجيش والأسطول البحري وتحديث معداتنا بنسبة 70% العام المقبل".

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي قال إن روسيا تقوم بتحديث قواتها المسلحة دون الانجرار إلى سباق تسلح، لكنها تأخذ في الاعتبار التهديدات القائمة.

وفيما يلي أهم ما جاء في الاجتماع الموسع لوزارة الدفاع الروسية:

بوتين: استطعنا تحسين معايير إدارة قواتنا ونستخدم التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي

بوتين: قواتنا ضمانة للأمن والاستقرار بسوريا وقاذفاتنا الاستراتيجية نفذت تحليقات هامة

بوتين: منظومة التعليم العسكري في بلادنا تؤهل العسكريين الذين سيطورون قواتنا في المستقبل

بوتين: خطوات الدول الغربية وخروج واشنطن من معاهدة الصواريخ ينسف جهود حفظ السلام

بوتين: عملية تحديث قواتنا ستستمر ويجب أن تكون معداتنا العسكرية بأعلى المستويات

بوتين: سنرفع رواتب العسكريين الروس في الأعوام المقبلة ويجب تحسين الظروف السكنية لهم

شويغو: نفذنا خطة تسليح الجيش والأسطول في العام الحالي وازدادت نسبة الأسلحة الحديثة 68%

شويغو: أبرمنا عقودا لتزويد قواتنا بـ200 مروحية وبدأنا ببناء 5 سفن حربية وسنبني 8 أخرى

شويغو: اختبرنا مروحيات مي 28 ونماذج لقنابل وصواريخ خلال العمليات في سوريا

RT