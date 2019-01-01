تركيا توسط روسيا لوقف اطلاق النار في ادلب

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أن أنقرة طلبت من موسكو العمل على وقف إطلاق النار في إدلب، كما أشار إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا، أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب بحسب وصفه.

وقال قالين خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في إدلب"، مضيفا "روسيا أكدت للوفد التركي أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب خلال 24 ساعة".

وتابع كالين "مشكلة إدلب ليست مشكلة تركيا فقط بل مشكلة المجتمع الدولي أيضا" بحسب زعمه.

و يذكر ان تركيا لطالما طلبت وقف اطلاق النار و قدمت تعهدات لم تلتزم بها و آخرها اتفاق سوتشي الذي يقضي بخروج الارهابيين من منطقة خفض التصعيد و وقف الهجمات على القرى المجاورة لمحيط انتشار الجماعات الارهابية.

و تقوم تركيا بحث الجماعات الارهابية لمهاجمة مواقع الجيش العربي السوري و القرى المحيطة في مناطق انتشارهم و تزودهم بالسلاح و الذخائر و حين يبدأ الجيش السوري عملياته العسكرية تبدأ تركيا بالتوسط لوقف اطلاق النار ضمن عملية تبادل الادوار و النفاق التركي.