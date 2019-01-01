مجدداً..الحجز على أموال عدد من رجال الأعمال السوريين بينهم أيمن جابر

جهينة نيوز:

أصدرت مديرية الجمارك العامة قرارا تحت رقم 1359 و قرار آخر برقم 1363 بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال السوريين إضافة إلى زوجاتهم.

ونص القرار ذو الرقم 1363, على وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الاعمال “أيمن جابر”.، إضافة إلى أحد مساعديه، فائز حبيب شاهين، وشركة الجزيرة المتحدة للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية والخدمات النفطية (المسجلة في بيروت).

وجاء في حيثيات القرار أنه ضمانا لحقوق الخزينة العامة من رسوم وغرامات مترتبة بقضية رقم 247/2019، مديرية مكافحة التهريب، وبسبب مخالفة “بحكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز” قدرت قيمتها بما يزيد عن مليار ليرة، وبلغت رسومها نحو 131 مليون ليرة، والحد الأقصى لغراماتها 4.8 مليار ليرة.

واسس أيمن الجابر مجلس الحديد والصلب في سورية ودخل في استثمارات التعهدات والمقاولات، كما أسهم في تأسيس شركة “شام القابضة” ، إضافة إلى شراكته في تأسيس قناة “الدنيا” الفضائية.

وفي نفس السياق نص القرار ذو الرقم 1359 الذي أصدرته المديرية العامة للجمارك بتفويض من وزارة المالية على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من رجال الأعمال (رامي مخلوف، باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة)، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز (المسجلة في بيروت).

وذكر القرار 1359 أن الحجز يأتي ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 243 /2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة بحكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار والرسوم 2.1 مليار ليرة.

ويذكر أن الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي تتخذه السلطات ضمانا لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة ولم تُسدد سواء من قبل أشخاص أو شركات، ولذلك فإن إجراءات الحجز يمكن أن ترفع حالما يبادر الملقى الحجز على أمواله إلى تسديد القيمة المترتبة عليه.