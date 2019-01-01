واشنطن تحذر لندن من مشاركة هواوي في تطوير شبكات الجيل الخامس في البلاد

جهينة نيوز:

صرّح مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين الثلاثاء أن الولايات المتحدة تحذر بريطانيا من أن مساهمة شركة هواوي الصينية في تطوير شبكات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة في بريطانيا تشكل تهديداً لأمن البلاد. ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن أوبراين قوله “هم ببساطة سوف يسرقون جميع أسرار الدولة، سواء كانت أسرار بريطانيا النووية أو أسرار [ [جهازي المخابرات] “مي- 5” أو “مي- 6 “.

ولفت أوبراين إلى أن تطوير شبكات الجيل الخامس يُعتبر مسألة للأمن الوطني، مشيراً إلى أن الأمر قد يؤدي إلى حقيقة أن الحزب الشيوعي الصيني سوف يتمكن من الوصول إلى البيانات الشخصية للبريطانيين وفرصة لسرقة الأسرار الوطنية”. وكانت بريطانيا قد أجلت في وقت سابق من هذا العام قرار استخدام أجهزة هواوي في شبكات الجيل الخامس “جي 5″، مشيرةً إلى أنها تواصل دراسة العواقب المحتملة للتدابير التي اتخذتها السلطات الأميركية وتناقش أيضًا هذه المسألة مع الشركة الصينية ومشاركين في سوق الاتصالات البريطاني.

وسبق لوزارة التجارة الأميركية، أن أدرجت في منتصف أيار/مايو الماضي، شركة “هواوي” على قائمة سوداء تمنعها شراء المكونات والتكنولوجيات من الشركات المصنعة الأميركية. كما أن شركة “هواوي” مدرجة في قائمة الشركات التي يُحظر عليها التعامل مع الشركات الأميركية دون ترخيص