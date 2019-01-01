تعرف على أبرز نجاحات حركة المقاطعة في العام 2019

جهينة نيوز:

يتعاون نظام الاستعمار الإسرائيلي مع إدارة ترامب وحكومة بوريس جونسون العنصريتين والمعاديتين لحقوق الشعب الفلسطيني بشكلٍ غير مسبوق في حربٍ يائسةٍ ترمي لقمع حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ونشطائها وكلّ من يعمل من أجل العدالة للشعب الفلسطيني.

كما شهدنا في العام 2019 تفاقماً للتطبيع الرسمي من قبل الأنظمة الاستبدادية العربية، والتي ترضخ لمخطّطات وسياسات اليمين المتطرّف الأمريكي والصهيوني. ولكن، لم تتمكّن معادلة التبعيّة وإملاءات التطبيع هذه من تثبيط عزيمة أحرار شعوب المنطقة العربية والعالم الرافضة للتطبيع والمؤيدة لحركة المقاطعة.

إليكم/ن بعض أبرز النجاحات التي حقّقتها حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في العام 2019، بقيادتها الفلسطينية وبجهود الملايين في المنطقة العربية وحول العالم:

1-جنوب إفريقيا تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، من سفارة إلى مكتب اتصال. وقال الرئيس سيريل رامافوسا إن هذا يرجع إلى "قلقنا من الانتهاك المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

2-دعمٌ متزايدٌ من النقابات العمالية الأوروبية لمحاسبة إسرائيل على انتهاك الحقوق الفلسطينية: دعا الاتحاد الأوروبي لنقابات الخدمات العامة، الذي يمثل ثمانية ملايين عاملٍ في الخدمة العامة، إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب الانتهاكات المتكررة لأحكام حقوق الإنسان. وصوّت اتحاد نقابات العمال في المملكة المتحدة، الذي يمثل 48 نقابة وستة ملايين شخص، لصالح إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل التي تنتهك الحقوق الفلسطينية، وللضغط على الشركات لإنهاء التواطؤ في انتهاكات الحقوق الفلسطينية.

3-انسحبت شركاتٌ عالميةٌ -- كلٌ من شركة "بومبارديري" الكندية، و"ألستوم" الفرنسية، و"سيمنز" الألمانية"، و"ماكواري" الأسترالية"، و"كونسورتيوم" اليونانية -- من مشروع توسعة سكة حديد إسرائيلية غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المسلوبة في القدس المحتلة.

4-دعمٌ متنامٍ بين التقدميين والليبراليين الأمريكيين لحركة المقاطعة والحق في المقاطعة: يؤيد 44% من الناخبين الديمقراطيين الأمريكيين المقاطعة، بينما يعارض 72% من الأمريكيين، و80% من الديمقراطيين، القوانين التي تعاقب الناس على مقاطعة إسرائيل. وقدّم أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي، إلهان عمر ورشيدة طليب وجون لويس، قرارًا تاريخيًا في الكونغرس يؤكد على الحق في المقاطعة، بالإضافة إلى إعلان حزب "الاشتراكيون الديمقراطيون" الأمريكي عن دعمه الكامل لحركة المقاطعة (BDS).

5-المزيد والمزيد من الفنانين/ات يلغون عروضهم/ن دعماً للمقاطعة الثقافية لإسرائيل أو احتراماً لمعاييرها. إذ ألغى مغني الراب "بروكلين كوتا" عرضاً في تل أبيب، بينما أيّد عضو فرقة "نابالم الموت" المقاطعة الثقافية. كما رفض ممثلٌ حائز على جائزة إيمي عرضاً مع "نيتفليكس" دعماً لـ (BDS)، بالإضافة إلى تأييد فنانة حائزة على جائزة "تيرنر" المرموقة حركة المقاطعة. وانضم أكثر من 150,000 شخص، ومئات الفنانين وأكثر من 100 مؤسسة، إلى نداء مقاطعة مسابقة "يوروفيجن (Eurovision) في تل أبيب، مما أدى إلى قدوم 10% فقط من عدد السياح المتوقع لزيارة تل أبيب.

6-حملات فرض الحظر العسكري على إسرائيل نمت وحققت انتصارات عديدة: سحبت شركة التأمين الفرنسية (AXA) استثماراتها بشكل جزئي من شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، وطالبت 200 منظمة وفرداً يمثّلون الجنوب العالمي بفرض حظر عسكري على إسرائيل.

7-حقق أسبوع مناهضة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي السنوي الخامس عشر نجاحًا أكبر في عام 2019، وشمل أكثر من 200 نشاط وفعالية، عبر 30 دولة، في خمس قارات، وكلها تحت شعار "أوقفوا تسليح الاستعمار".

8- في أوروبا، أصبح حظر سلع وخدمات المستعمرات الإسرائيلية أقرب إلى أن يصبح قانوناً؛ حظر مجلس مدينة أوسلو السلع والخدمات الاستيطانية من مشترياتها، وأقرّت محكمة العدل الأوروبية تمييز/وسم سلع المستعمرات.

9-أظهرت الانتصارات في الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة دعماً متزايداً للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل: في الولايات المتحدة، صوّتت دائرة التحليل الاجتماعي والثقافي في جامعة نيويورك (Social and Cultural Analysis department) وكلية "بيتزر" لمقاطعة برامج الدراسة في الجامعات الإسرائيلية، بينما أوصت لجنة استشارية في جامعة براون الأمريكية العريقة بسحب استثمارات الجامعة من الشركات الضليعة في الانتهاكات الإسرائيلية. ولبّت الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط النداء الفلسطيني للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، بينما تعهّدت الجامعة المليّة الإسلامية في الهند بعدم استضافة فعالياتٍ حكومية إسرائيليةٍ مستقبلاً بعد حملة طلابية واسعة.

10-سحبت الكنيسة الأسقفية الأمريكية، التي تضم 1.7 مليون عضو، استثماراتها من شركة "كاتربيلر" و"موتورولا سولوشنز" وبنك "ديسكاونت" الإسرائيلي بسبب تورّطهم في الانتهاكات الإسرائيلية.

11- كانت النقابات العمالية في طليعة حملة مقاطعة شركات (HP) المتورّطة في جرائم النظام الاستعماري الإسرائيلي، بما في ذلك نقابة (FNV) في هولندا، والتي تضم 1.2 مليون عضو، وثاني أكبر نقابة عمّالية في بريطانية، والتي تضمّ أكثر من 1.1 مليون عضو، بالإضافة إلى الاتحاد البحري لأستراليا- فرع سيدني. كما أعلنت 11 منظمة في الهند عن مكاتبها كمناطق خالية من منتجات الشركة (HP Free Zones).

12- في نجاح مناهض للتطبيع، ألغى وفد إسرائيلي مكوّن من رجال أعمال ومسؤولين في حكومة الاحتلال مشاركته في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين، في أعقاب انسحابات عربية متتالية ورفض شعبي بحريني وعربي أوسع للمشاركة.

موقع حركة المقاطعة (BDS)