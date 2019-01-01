الجيش السوري يدعو المدنيين في إدلب للمسارعة بالخروج من مناطق انتشار المسلحين

جهينة نيوز:

دعا الجيش السوري المدنيين في محافظة إدلب للخروج من مناطق انتشار المسلحين إلى مناطق تواجد الجيش السوري .

و أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان على إصرارها على إتمام تطهير محافظة إدلب من رجس الإرهاب ورعاته وحرصها على حياة جميع المواطنين المدنيين العزل وتدعوهم للابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين والمسارعة للخروج إلى مناطق تواجد وحدات الجيش القادمة لحمايتهم وتحريرهم من سيطرة الإرهاب .

و تابع البيان أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل المسلحين وأن يرفرف العلم السوري على كامل جغرافيتها.