جهينة نيوز

أعلنت المديرية العامة للموانئ البحرية اليوم إغلاق جميع المرافئ والموانئ في اللاذقية وطرطوس أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وبيّن العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ نقلا عن اذاعة امواج اف ام أنه تم إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية وميناء مصب النفط في بانياس إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بسبب سرعة الرياح التي تبلغ حاليا نحو 40 كم /سا ومن المتوقع أن تصل في الساعات القادمة إلى نحو 90 كم/سا مضيفا" إنه تم الطلب من السفن والمراكب بأخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفاديا لأي حوادث.