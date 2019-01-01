الأبلة فاهيتا في مسلسل اجتماعي مكتوب بعيدا عن الارتجال على نتفليكس

جهينة نيوز:

كشفت شبكة Netflix عن تفاصيل تعاونها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" لانتاج مسلسل مصري أصلي عبر منصتها.

وقد استقبلت "أبلة فاهيتا" هذا التعاون بحماس شديد وتعليقا على شراكتها مع Netflix قالت "اللعنة على هذه العولمة .. بالكاد لدي الوقت لعرضي الخاص الآن يريدون مني أن اقدم مسلسل! الشيء الوحيد الذي جعلني أفكر في عرضهم هو أن الشبكة الأمريكية ستعرض المسلسل بأكثر من 20 لغة وسيشاهده أكثر من 158 مليون مشاهد مع ذويهم في 190 دولة حول العالم".

وأضافت" أنا دائما أقول أن الكوميديا المصرية هي منتج كبير للتصدير بعد القطن المصري ومن الواضح أن العالم في حاجة ماسة إلى الضحك ولا شيء يضاهي روح الدعابة المصرية لتخفيف بؤس العالم".

وفي النقاط التالية نرصد لك تفاصيل التعاون المتاحة حتى الآن:

1-المسلسل هو ثاني مسلسل مصري أصلي بعد "ما وراء الطبيعة".

2-من المقرر عرضه في عام 2020 دون تحديد شهر بعينه.

3-المسلسل اجتماعي يلقي الضوء على الجانب الانساني من شخصية "أبلة فاهيتا" في دراما كوميدية اجتماعية مليئة بالإثارة.

4-المسلسل تتعاون Netflix في انتاجه مع شركات أخرى مثل OKWRD production و ASAP Productions وشركة EP لصاحبها أمين المصري.

5-المسلسل يتبع مغامرات "أبلة فاهيتا" بعد أن أصبحت واحدة من أبرز النجوم في العالم العربي وانقلاب حياتها رأسا على عقب عندما تجد نفسها مطاردة من قبل القانون والمجتمع.

6-يعد هذا هو العمل الأول للدمية الشهيرة بنص مكتوب وسيناريو.

يشار إلى أن الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، ظهرت لأوّل مرّة عام 2010 في إعلانٍ لشركة "فودافون" حَمَلَ عنوان "شريحة المرحوم"، وبعد النجاح الذي حققه الإعلان تم إنشاء قناة على اليوتيوب خاصة بها، تضمّنت فيديوهات جمعتها بالمشاهير وأخرى رَوَت قصة حياتها.

وبعد شهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاون معها الملحّن والموزّع الموسيقي حسن الشافعي، في أغنية "ما يستهلوشي" عام 2014، وهي من تأليفه وتلحينه. وحقّقت الأغنية نجاحا كبيرا.

بالتدريج تطور مظهر "الأبلة" ليواكب استمرار مسيرتها خارج نطاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا. ثم جاءت النقلة الأقوى في أبريل 2015، لتبدأ على قناة cbc برنامجها "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، الذي قدمته منه 6 مواسم على مدار 4 سنوات. كما شاركت في عدد من الإعلانات التليفزيونية فضلا عن استضافتها في كثير من البرامج الشهيرة، سواء داخل مصر أو خارجها