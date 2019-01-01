وحدات معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى تعود للعمل بعد إصلاح أضرار الاعتداءات الإرهابية

جهينة نيوز

عادت جميع وحدات معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى إلى العمل ظهر اليوم بعد إنجاز إصلاح الأضرار التي خلفتها الاعتداءات الإرهابية على المعمل فجر السبت الماضي.

وأوضحت وزارة النفط في بيان نشرته سانا أنه “بجهود متواصلة من فنيي وزارة النفط (الشركة السورية للغاز) وخلال زمن قياسي بلغ 60 ساعة منذ تاريخ استهداف المعمل عادت جميع وحدات المعمل إلى العمل اعتباراً من الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين بعد إنجاز كل عمليات الإصلاح وإزالة آثار العدوان”.

وتعرضت مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز لاعتداءات إرهابية متزامنة فجر السبت الماضي تسببت ببعض الأضرار في الوحدات الإنتاجية.