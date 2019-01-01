طائرة امريكية اقلعت من تركيا استهدفت قيادي في ادلب خلال فراره من المعارك

جهينة نيوز:

افادت تنسيقيات الارهابيين عن قيام طائرة امريكية مسيرة طراز ام كيو-9 أقلعت من قاعدة انجريليك في تركيا بإطلاق صاروخ على سيارة قرب بلدة ترمانين مستهدفة قيادي جهادي فيما ذكرت تقارير ان القيادي ينتمي لجماعات موالية لتركيا دون أن يتم التحقق من العملية .

و إذا ما تأكد الخبر سيكون مقدمة لتساؤلات مفتوحة حول طبيعة و هدف العملية الأمريكية و خاصة أن الادارة الامريكية في طليعة داعمي التنظيمات الارهابية في إدلب و تزودهم بتقنيات عالية الدقة .

يذكر ان التنظيمات الارهابية في إدلب و على رأسها جبهة النصرة الارهابية و حزب التركستان الارهابي يتلقون تقنيات حديثة منها تقنيات تخص الطائرات المسيرة لا تملكها دول مثل تركيا يعتقد ان مصدرها دول غربية.