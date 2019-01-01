عمرو يوسف بدور خالد بن الوليد في رمضان المقبل

جهينة نيوز:

طرح المنتج تامر مرسي البوستر الأول لمسلسل "سيف الله... خالد بن الوليد" ليعلن رسمياً أن الممثل عمرو يوسف بطل العمل الديني الأضخم هذا الموسم، وجاهزية طاقم العمل للتصوير تمهيداً للعرض خلال رمضان المقبل.

وأنهى المخرج رؤوف عبد العزيز الاستعدادات بشكل كامل، حيث عكف على التجهيز للعمل منذ 6 أشهر وانتهى من اختيار أماكن التصوير بدقة تامة وبعناية، وأنهى البروفات في سرية قبل أن يدخل التصوير خلال الأيام المقبلة.

وعقد المخرج وطاقم العمل جلسات عمل متعددة وبروفات وقفوا خلالها على كل تفاصيل الشخصيات، وأصبح كل فرد داخل العمل متمكناً من أدواته قبل بدء التصوير.

وحرص مخرج العمل طوال الفترة الماضية على التركيز في كل التفاصيل الدقيقة للمسلسل، حتى يخرج العمل بصورة مشرفة وإبراز عظمة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، وتقديم صورة حديثة تليق بالجمهور المصري والعربي