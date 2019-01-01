إيران: إسرائيل ستندم على جرائمها في سورية وستتلقى الرد عاجلا أم آجلا

جهينة نيوز

صرح مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بأن إسرائيل ستتلقى عاجلا أم آجلا الرد على غاراتها وجرائمها في سورية تعليقا على القصف الإسرائيلي الأخير عليها.

وشدد ولايتي على أن "الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة لا يمكن أن تمر من دون رد".

وتوعد بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إسرائيل بأنها "ستندم على جرائمها" حيث ستتصدى "المقاومة في سورية ولبنان للجرائم الأمريكية والإسرائيلية"، مضيفا أن "حزب الله سيسوي إسرائيل بالتراب إذا هاجمت لبنان".

وأكد أن الكيان الإسرائيلي عاجز ولا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران، وتصريحات مسؤوليه بهذا الشأن "مجرد دعاية".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت يوم الأحد، بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى "ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق".

كما أعلنت الوكالة أن مضادات الجيش السوري تصدت لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري وسط سورية، وأسقطت اثنتين فوق مدينتي سلمية وجبلة غربي البلاد.