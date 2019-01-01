تأهيل 11 محطة تحويل كهربائي وإيصال التيار إلى 120 بلدة بدرعا

جهينة نيوز:

أنهت ورشات شركة كهرباء درعا منذ عدة أيام إعادة تأهيل 11 محطة تحويل كهرباء في المحافظة من أصل 12 محطة وهي تنتظر تأمين الاعتماد المطلوب لتأهيل المحطة الأخيرة في منطقة درعا البلد.

وأشار المهندس غسان الزامل مدير شركة كهرباء درعا لصحيفة الثورة أن الورشات الفنية تمكنت من إعادة تأهيل الشبكات الهوائية ومراكز التحويل في بعض بلدات وقرى منطقة الشجرة بحوض اليرموك والبالغ عددها 13 بلدة وقرية وتجمعاً سكنياً بالإضافة إلى بلدة الحارة في الريف الشمالي الغربي موضحاً أن ورشات الصيانة بدأت أعمال الصيانة والتأهيل في قرى لويحق والغولة والشبرق بالريف الغربي.

حيث أعادت الشركة إيصال التيار الكهربائي لنحو 120 قرية ومدينة في المحافظة خلال العام الحالي وتم تأهيل 11 محطة تحويل وبقيت محطة تحويل درعا البلد تنتظر تمويلها قريباً من أجل تأهيلها ووضعها بالخدمة.

وبذات السياق تمكن مجلس مدينة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تطبيق برنامج توفير الطاقة الكهربائية التقليدية والاعتماد على الإنارة بالطاقة الشمسية البديلة حيث تم تركيب 15 لمبة إنارة تعمل على تغذية الطاقة الشمسية في شارع الشهداء التحاري وسط المدينة كما تم تركيب الإنارة في طريق البانوراما الممتد إلى ساحة 16 تشرين حيث تم وضع 23 عموداً وكذلك إنارة طريق المشفى الوطني في المدينة بـ 10 أعمدة..

وذكر رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري أن هذا المشروع يأتي في إطار تشجيع المستثمرين على العودة إلى شارع الشهداء أحد أهم الأسواق التجارية في مدينة درعا وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية التي طالتها الأضرار جراء الحرب..

وأشار العمري إلى أن التوجه الحالي نحو استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الحي التجاري والأسواق هو من أولويات خطط ونشاط المجلس في هذه المرحلة وتأمين مصدر طاقة بديل يؤمن الإنارة للأسواق التجارية بالمدينة.