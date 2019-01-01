البنتاغون: الأخبار عن تدريبات تحاكي اقتحام موقع لجيش كوريا الشمالية "خطيرة وغير مسؤولة"

جهينة نيوز:

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية أخبارا نشرتها وسائل إعلام كورية جنوبية عن تدريبات مشتركة كورية جنوبية-أمريكية، تحاكي اقتحام موقع للجيش الكوري الشمالي، بأنها غير مسؤولة وخطيرة.

وجاء ذلك ردا على سؤال لإذاعة صوت أمريكا اليوم الثلاثاء عن نية وخلفية نشر فيديو عن تدريبات مشتركة كورية-أمريكية في قاعدة كونسان الجوية بكوريا الجنوبية وغيرها في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر في يوم 16 من الشهر الجاري، ثم حذفه لاحقا.

وقال مسؤول في البنتاغون، إن الادعاء بأن وزارة الدفاع الأمريكية أجرت هذه التدريبات وصورتها بالفيديو ونشرتها على منصتها الرقمية، أمر مزعج.

وأكد أن هذه الأخبار خاطئة، وغير مسؤولة وخطيرة للغاية.

وسبق أن ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، أن الولايات المتحدة ترسل تحذيرا إلى كوريا الشمالية بعد تحذير الأخيرة بانتهاء التفاوض حول وقف برنامجها مقابل رفع العقوبات عنها عند حلول عيد الميلاد، وذلك عبر كشف النقاب عن صور وفيديو لتدريبات مشتركة بين القوات الخاصة الكورية-الأمريكية على موقع وزارة الدفاع الأمريكية و"يوتيوب".

المصدر: يونهاب