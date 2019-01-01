تركيا: قرار القضاء السعودي بشأن مقتل "خاشقجي" استهزاء بذكاء العالم

جهينة نيوز:

صرح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بأن قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي "مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

وكتب ألطون عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إن تركيا سوف تواصل جهودها من أجل كشف جميع تفاصيل مقتل خاشقجي".

وأضاف: "قرار القضاء السعودي بشأن مقتل خاشقجي والإدعاء بأن حفنة من مسؤولي الاستخبارات ارتكبوا هذه الجريمة هو مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

ووصف ألطون، قرار القضاء السعودي، الذي جاء بعد شهور من جلسات الاستماع السرية حول اغتيال خاشقجي، بـ"الفضيحة"، وبأنه "منح حصانة للأشخاص الذين أرسلوا عصابة القتل إلى اسطنبول على متن طائرة خاصة، وقاموا باغتيال خاشقجي وإخفاء جثته".

​وفي وقت سابق أمس أصدرت محكمة سعودية حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص من بين 11 مدانا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم بحسب قولها، ما يعني تبرئتهم، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وبرأت المحكمة الجزائية في الرياض سعود القحطاني، وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي السابق في إسطنبول، الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.