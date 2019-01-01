صحيفة الجمهورية: عملية تأليف الحكومة اللبنانية تجري على قدم وساق

جهينة نيوز:

بعد تكليف الأغلبية النيابية اللبنانية حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة، يقوم الأخير بجملة من الاتصالات واللقاءات للتوصل إلى صيغة حكومية تراعي التوازنات والشارع اللبناني المنتفض.

وكشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن مطبخ التأليف قد شرع في عملية إنضاج الطبخة الحكومية وما يتصل بأسماء الوزراء والحقائب وكيفية توزيعها.

وأشارت مصادر للصحيفة، أن الرئيس المكلف حسان دياب، بعدما أنهى لقاءاته البروتوكولية مع رؤساء الحكومات السابقين، والاستشارات غير الملزمة مع النواب، بدأ في ​الساعات​ الماضية عملية جوجلة للأفكار النيابية والتفاصيل السياسية والعناوين المطلبية، والتي ستقترن بمشاورات وشيكة يجريها مع قوى فريق التكليف تمهيدا لوضع تصوره للحكومة ​الجديدة​.

وأضافت المصادر: "كذلك عقد سلسلة اجتماعات داخلية مع فريق عمله الحكومي، والتقى عددا من الشخصيات وناقش معها الاستحقاقات المقبلة وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى مراجعة بعض المواقف ونتائج ما جمعه من ​الاستشارات النيابية​، وتلك التي يريد التوسع فيها، في عطلة العيد، على طريق وضع التصور للتشكيلة الحكومية الجديدة".

وخلصت المصادر إلى القول: "بحسب الأجواء المحيطة بهذه الجوجلة، فإن مرحلة ما بعد العيدين ستشهد تكثيفا للمشاورات حول هذا الموضوع، مع ترجيح أن تحمل نهاية الأسبوع الاول من كانون الثاني المقبل تصوّراً للحكومة الجديدة، إلّا أنّ ذلك مرهون بإقران «فريق التكليف» أقواله بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، بأفعال إيجابية وعدم زرع العراقيل والألغام في طريقه".