الذهب يرتفع 1400 ليرة قياساً بالأسبوع الماضي.. جزماتي: ترخيص مزاولة المهنة بات أمراً واقعاً

جهينة نيوز:

مرحلة جديدة من تنظيم البيت الداخلي للصاغة باشرته النقابة مؤخراً حتى تتمكن من حصر كل العاملين في هذه المهنة من باعة وصاغة مهنيين، حيث بات على الجميع حيازة ترخيص مزاولة المهنة من النقابة حتى يتمكن من العمل وفق القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة، لتكون هذه هي الخطوة الأهم في ترتيب أمور الصاغة بعد قرار النقابة بإحداث أول مدرسة في تاريخ المهنة لتعليم أساسيات الصياغة وأدبياته.

نقيب الصاغة غسان جزماتي بين لصحيفة الثورة أن ترخيص مزاولة المهنة بات أمراً واقعاً بعد أن وافقت الجهات الوصائية على مقترح النقابة بهذا الشأن وأقرته، مبيناً أن هذا الأمر بات يلزم كل صائغ مهني منتسب للنقابة أم غير منتسب بالحصول على الترخيص حتى تتمكن النقابة من حصر أعداد العاملين في هذا المجال، مبيناً أن الحد الأقصى للحصول على هذا الترخيص هو اليوم الأخير من شهر كانون الثاني من العام المقبل 2020، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن كل من لم يحز هذا الترخيص سيكون عرضة للمخالفة وتطبيق العقوبات بحقه.

وأوضح أن الدافع الأساسي لهذا الترخيص هو الذهب بحد ذاته بالنظر إلى أن الذهب في ظل الظروف الحالية لم يعد مهنة عادية بل تجاوز الأمر ليكون وعاء ادخاري بالنسبة للمواطن في حين أنه يشكل الثروة القومية للبلاد وبالتالي من الضروري معرفة كل العاملين في هذا المجال وتأطيرهم بالترخيص، حتى تكون المعطيات واضحة أمام النقابة وكل الجهات المعنية بالأمر في حال وقوع أي مخالفة ناهيك عن مسالة التلاعب بالذهب أو ما قد يقوم به البعض من غير المرخص لهم بالعمل من محاولات لإخراج الذهب من البلاد وبالتالي تحمل الصاغة هذه السمعة في حين أن من قام بها لا ينتمي لهم، معتبراً أن الترخيص قادر على قطع الطريق على كل متلاعب ومهرب للذهب لجهة معرفته بشكل فوري.

وعما آلت إليه أسعار الذهب في السوق المحلية السورية قال إن الغرام ارتفع نحو 400 ليرة قياساً بيوم السبت من الأسبوع الحالي في حين ارتفع بمقدار 1400 ليرة قياساً بالأسبوع الماضي، مبيناً أن سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً وصل يوم أمس (الإثنين) إلى 35800 ليرة وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 30686 ليرة، كما سجلت الليرة الذهبية السورية سعر 295 ألف ليرة، ليصل سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 1,295 مليون ليرة، أما الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً فقد سجلت سعر 315 ألف ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 295 ألف ليرة.

أما بالنسبة لأسعار الذهب على المستوى العالمي فبيّن نقيب الصاغة أن الأونصة الذهبية قد أغلقت يوم أمس على سعر 1485 دولاراً مسجلة بذلك ارتفاعاً يصل إلى 19 دولاراً، في حين كانت يوم السبت من الأسبوع الحالي قد سجلت سعر 1479 دولاراً.