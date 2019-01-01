أبراج الثلاثاء 24 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٤/ ١٢: يحتل مرتبة من الحرية والنظام يكره القيود على قدر ما يكره الفوضى، متعاون مع الغير ضمن اسلوب حياتي واضح، يبحث عن مغامرة بالحياة من خلال الفن، شعارها الحركة، الملل عدوه، انتقال جغرافي او عملي وإعادة نظر بعلاقات قديمة رغبة باستفادة من الفرص تصل له أخبار جيدة ، تحركات وسفر وتجدد علاقات جديدة، سنة فيها ايجابية

الحمل: تتحسن اجواء تحصد تأييد خاصة بحالة اتصالاتك وارتباطات تحمل لك خبر تزداد حظوظك قد تستقبل زوار او انت تسافر تكبر طموحاتك، اخبار رائعة، تستيقظ قدراتك تزداد الرغبة العاطفية احتمال يدخل بيتك عائد من سفر او احد افراد اسرتك يتحرك، يوم للحركة والتنقلات.

الثور: مشجع ويحفزك على خوض مجالات جديدة تكون صعبة ومعقدة وتقوم من خلالها بعملية تجارية أو عملية تخص رواتب او فواتير للبعض مقابلات مع شخص نافذ وقدير ربما من خلال مشاركتك في تنفيذ موضوع شخصي، خبر لتسوية او مصالحة، احتمال الا تحصل على جواب نهائي، ادرس قدراتك فيما يتعلق بالمال انتبه لصحتك

الجوزاء: حافظ على اسرارك لا تقدم على اي تصرف دون تفكير وتجنب الافخاخ لانك تتميز بنجومية كبيرة وشعبية كبيرة فائقة وتجتاحك مشاعر فائقة هذه الايام ربما تقع بفخ الشراكة لذلك تنظر للاهداف البعيدة بتفاؤل وتبدو حاضر لشق طريق جديد وواعد، تأجيل، انسحب بهدوء تجنب السرعة و العشوائية و انتبه من غيرة الشريك عليك

السرطان: نهار مهموم ومتنوع ومشاغل ومسؤوليات، يجب أن تجد فترة استراحة متقطعة فترة استراحة متقطعة خلال نهارك حتى تعيد شحن ذاتك بالطاقة، دقق بالتفاصيل ولا تترك للغموض مكان ولا تهمل عملك ولا تهمل صحتك واهتم بغذائك، احتمال اخبار مزعجة وكانك ستنجز كل خطواتك بيوم واحد

الأسد: نهار ايجابي تتمتع بروح رياضية وتتمتع بروح المنافسة ويتطور نهارك بوئام حتى تتنفس الصعداء يوم مناسب لتصحح اخطاء وتعود عن بعض القرارات غير الحكيمة وحاول ان تتحالف مع الاقوياء، يوم فيه خير وبركة تحدد مسارك وتخترق صفوف المنافسة بقوة وسرعة وتسهر مع أصحابك، خبر يخص اولا او اهتمام باولاد

العذراء: الاجواء متشنجة حولك قد تنشغل بقصة تكون قريبة بحياتك الخاصة يتعلق قسم منها بالأهل او المقربين، يبدو اليوم مزعج فيه بعض الانذارات مع العائلة حاول تدعيم موقفك مع العائلة وللبعض جيد للتعامل بالعقارات او ترتيب البيت واعادة تنظيمه، خفف الاحتكاك مع العائلة تحتاج للتنازلات وانتبه من العزلة

الميزان: اليوم تزداد قوة خاصة على صعيد فكر نشاط حركه سفرة قصيرة لا يخلو من فرص جديدة تخدم مساراتك يزداد سهرك و الاتصالات دخول اجواء مفرحة، جيد للتحضيرات، تعامل مع جيران أو اخوة اليوم ابتعد عن المزعجين، نشط بالمقابلات والتسوق

العقرب: حاول رفع معنوياتك لتجد تسييرا لامورك، تعمل على مسالة الصراحة دون جرح الاصدقاء، مصادفات تحمل لك أخبار جيدة ومكاسب مالية، تضع برنامج للمصاريف، تنفعل على صعيد أمور مالية بسبب أعطال او أقساط متراكمة او هدايا او تعويض ، للبعض هدية او مكسب

القوس: اجتزت عتبة الامتحانات الفلكية وبإمكانك اليوم متابعة بعض الجهود والتحركات التي عملت عليها سابقا لتؤكد عليها وتحرز تقدم وتحدد توجهك وتسمع جواب وتحصل على مرادك وتقوم بخطوة جديدة تناسبك على صعيد تغيير شكلك او مكان اقامة، مسيطر على زمام الامور

الجدي: يحمل لك هذا النهار بعض التحديات احتمال حوادث عابرة في عقر دارك، طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز، يوم ليس فيه حماية فلكية لا تعرض نفسك لمهب الريح حاول ان تسترخي ولا تبدأ اي مشروع في هذين اليومين فقد تلغى بعض المواعيد أكد قبل ان تذهب للموعد، تتصاعد تصبيتك اليوم، انتبه لاغراضك ومفاتيحك، بين اليوم والامس بعض العرقلات

الدلو: شعبيتك بتصاعد تلعب صداقاتك دور مهم في حياتك، والاصدقاء حولك وتكون اتصالاتك مثمرة وتلعب دور مهم بإنجاز مشاريعك، يوم جيد للقاء بالاصدقاء ضمن دعوة او تجلس على طاولة حوار وتناقش موضوع شخصي او عائلي، يوم جيد لتوسيع دائرة معرفتك، انتبه من الارهاق وصحتك بحاجة لاهتمام، تتعرف على وجه جديد او صداقات من الماضي، أمنية تتحقق.

الحوت: نهارك لا يحتاج إلى تسرع أو مغامرة بل يحتاج إلى تفكير وتروي قبل البدء بخطوة جديدة وخاصة اليوم تركز على عملك وتعرف ان من يجتهد يحصد تعبه، انتبه كي لا تعم الفوضى عليك وتكثر اصابع الاشارة بالسلبية عليك وعدم اهليتك لاي موضوع، تنجز اشياء من واجباتك، لا تنفعل ولا تخف، لا تخف التحدي، اثبت جدارتك