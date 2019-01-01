بالفيديو: اشعال النار بسيارة موظف بقنصلية تركية في اليونان

الإثنين, 23 كانون الأول 2019 الساعة 22:22 | مجتمع, حوادث

بالفيديو: اشعال النار بسيارة موظف بقنصلية تركية في اليونان

جهينة نيوز:

قال مسؤول بالشرطة اليونانية إن مهاجمين مجهولين أشعلوا النار في سيارة موظف في قنصلية تركية في مدينة سالانيك في شمال اليونان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وتتحرى السلطات الواقعة التي حدثت في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ”وقعت أضرار واسعة النطاق“. ولا توجد إصابات بشرية.

والإحراق المتعمد شائع في اليونان وهو بلد له تاريخ مع العنف السياسي.

وتتباين مواقف أنقرة وأثينا حيال قضايا مختلفة منذ عقود بدءا من حقوق التعدين في بحر إيجة ووصولا إلى جزيرة قبرص المقسمة عرقيا.

وأثار اتفاق بشأن الحدود البحرية أبرمته تركيا وليبيا في الآونة الأخيرة غضب اليونان التي ترى في الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.


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