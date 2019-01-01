الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين حاول مسلحون استخدامها لمهاجمة قاعدة حميميم

الإثنين, 23 كانون الأول 2019 الساعة 22:10 | شؤون محلية, أخبار محلية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين حاول مسلحون استخدامها لمهاجمة قاعدة حميميم

جهينة نيوز:

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا "حميميم" تدمير طائرتين مسيرتين، إثر محاولة مسلحين استخدامها لمهاجمة قاعدة حميميم.

وقال رئيس المركز، اللواء يوري بورينكوف، خلال مؤتمر صحفي: "في 22 ديسمبر 2019، عند حلول الليل، حاول مسلحون ينتمون لجماعات غير شرعية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف بورينكوف: "عند الساعة 23.02، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت طائرتين كانتا متجهتين إلى القاعدة الجوية من الجهة الجنوبية الشرقية".

وأكد أن أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، مضيفا أن القاعدة الجوية تعمل كما هو مخطط لها.

نوفوستي


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