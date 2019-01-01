اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تتحكم بالكامل في “راوتر” الإنترنت داخل بيتك

الإثنين, 23 كانون الأول 2019 الساعة 21:00 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تتحكم بالكامل في “راوتر” الإنترنت داخل بيتك

جهينة نيوز:

اكتشف باحثون في أمن الإنترنت، ثغرة أمنية خطيرة في أحد أجهزة “راوتر” الإنترنت الشهيرة، والتي تتيح إمكانية التحكم الكامل في الإنترنت داخل بيتك.

لثعرة الأمنية الخطيرة، تم اكتشافها في شركة “دبي بي لينك”، والتي تمنح التحكم الكاملة للهاكرز في أجهزة الراوتر على مستوى شبكة “LAN”.

وتسمح تلك الثغرة، وفقا لموقع “ثريت بوست” التقني المتخصص، بالتعرف على كل “كلمات المرور” الخاصة بأجهزة الراوتر، والتي يمكن من خلالها إرسال سلسلة من العلامات الطويلة جدا عبر طلب HTTP.

ويؤدي ذلك الهجوم إلى إزالة كلمات المرور الخاصة بتلك الأجهزة، عبر مدير النظام أو ما يطلق عليه “Admin”، واستبدالها بأخرى “فارغة”، ما يمكن “الهاكرز” من اختراق كافة الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت.

وطالب خبراء الأمن الإلكتروني، بضرورة تثبيت التحديثات الجديدة التي أطلقتها شركة “تي بي لينك”، والتي ستتمكن من تعطيل تلك الهجمات السيبرانية.


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