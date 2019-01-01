مصدر ينفي نبأ نقل الرئيس الجزائري السابق المؤقت الى المشفى

جهينة نيوز:

نفى مصدر جزائري لقناة روسيا اليوم نبأ دخول الرئيس الجزائري الاسبق المؤقت عبد القادر بن صالح الى المستشفى.

و كانت روسيا اليوم نقلت على مراسلها في الجزائر نبأ يفيد، بنقل الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح، إلى المستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة.

وتم تكليف بن صالح برئاسة الجمهورية الجزائرية مؤقتا، بعد شغور منصب رئيس الجمهورية على خلفية استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وشغل منصب رئيس مجلس الأمة في الجزائر لـ6 مرات قبل أن يكلف بالرئاسة المؤقتة، بعد تنحي بوتفليقة في 2019، إثر احتجاجات شعبية واسعة.